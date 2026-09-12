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Legacy прошла в финал FISSURE Playground 3 по CS 2

Legacy прошла в финал FISSURE Playground 3 по CS 2
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Бразильская Legacy победила MIBR в полуфинале FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 13:10 на Nuke, 11:13 на Ancient и 16:14 на Inferno. Решающая карта завершилась в овертайме.

CS 2. FISSURE Playground #3 . 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 09:15 МСК
Legacy
Окончен
2 : 1
MIBR

Лучшим игроком серии стал Винисиус n1ssim Перейра — 58 фрагов при 48 смертях и рейтинг 1,32. Поддержал его Бруно latto Ребелатто с рейтингом 1,29. У MIBR худший результат показал Карлос venomzera Эдуарду с K/D 33-57 и рейтингом 0,69.

В финале Legacy сыграет с победителем второго полуфинала между G2 и BetBoom Team. MIBR покидает турнир на третьем-четвёртом местах.

FISSURE Playground 3 проходит в Сучжоу, Китай, с призовым фондом $ 1 млн.

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