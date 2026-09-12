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T1 завершила сезон LCK на третьем месте после поражения от Hanwha Life

T1 завершила сезон LCK на третьем месте после поражения от Hanwha Life
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T1 проиграла Hanwha Life Esports со счётом 1:3 в финале нижней сетки плей-офф LCK 2026 по League of Legends. Матч прошёл 12 сентября на арене KSPO Dome в Сеуле, Южная Корея.

Для T1 это был реванш — 10 днями ранее HLE совершила камбэк в матче верхней сетки. Однако команда Faker снова не справилась с действующим чемпионом MSI 2026.

Последний титул LCK T1 завоевала четыре года назад — в 2022 году. При этом команда выиграла три чемпионата мира подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах. T1 теперь предстоит готовиться к чемпионату мира Worlds 2026, который пройдёт в октябре.

HLE вышла в гранд-финал LCK, где сыграет с Gen.G 13 сентября.

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