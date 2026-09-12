Зрители оценили боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном выше «Мятежа»

11 сентября в мировом прокате вышел фильм «Курьер» — новый боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») и Оуэном Уилсоном («Локи») в главных ролях. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила высокую оценку «А-». Таким образом, «Курьер» понравился зрителям больше, чем недавние боевики «Мятеж» (В+) и «Натиск» (С). Критики также тепло приняли фильм: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 70% свежести.

Фото: CinemaScore

«Курьер» официально выйдет в России 17 сентября. Лента рассказывает историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.