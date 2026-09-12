«Будто снимаем «Крёстного отца 2». Себастиан Стэн — о фильме «Бэтмен 2»

Издание Variety взяло интервью у звезды киновселенной Marvel Себастиана Стэна. Он рассказал о съёмках предстоящего супергеройского фильма «Бэтмен 2».

Артист сравнил производство картины с культовой лентой «Крёстный отец 2» — по словам Стэна, именно так он видит важность сиквела для общей истории. Он также отметил, что с детства обожает Бэтмена, а его любимым супергеройским фильмом остаётся «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона.

Иногда я прихожу на съёмочную площадку, оглядываюсь и думаю: кажется, мы снимаем чёртового «Крёстного отца 2». Я действительно не хочу преувеличивать, но чувствую, что этот фильм будет именно таким. Обожаю Бэтмена. Мой любимый фильм о супергероях — это «Бэтмен возвращается». Я точно помню, как посмотрел его впервые на Рождество. Я был просто одержим этим фильмом. А ещё, к своему стыду, мне очень нравится «Бэтмен навсегда» — обожаю Загадочника, которого сыграл Джим Керри.

«Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Помимо Себастиана Стэна, в фильме также сыграет Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»). Съёмки проекта уже идут.