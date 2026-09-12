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Звезда «Обсессии» Инди Наварретти планирует стать режиссёром

Звезда «Обсессии» Инди Наварретти планирует стать режиссёром
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На международном кинофестивале в Торонто выступила звезда хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала о желании стать режиссёром.

По словам артистки, успех «Обсессии» обеспечил ей мощное развитие карьеры. Она планирует предлагать голливудским студиям свои собственные проекты — в будущем Наварретти надеется срежиссировать их.

Для меня всё изменилось, и теперь я оказываюсь в местах, о которых даже не могла мечтать. Теперь я предлагаю свои собственные проекты и надеюсь, что смогу продюсировать и режиссировать их.

Ранее актриса рассказывала, что до премьеры «Обсессии» она не могла найти роли в Голливуде и занималась стримингом игр. После выхода хоррора популярность Инди Наварретти резко выросла. Помимо роли Роуг из Людей Икс в киновселенной Marvel, она также сыграет в триллере The Waffle House Index («Индекс Waffle House») от компании Apple.

О будущем фильме с Инди Наварретти:
Звезда «Обсессии» Инди Наварретти сыграет в безумном триллере Waffle House от Apple
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