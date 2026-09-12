Инсайдер назвал страны проведения Masters по Valorant в 2027 году

Инсайдер valohabercisi раскрыл возможные места проведения турниров серии Masters в сезоне 2027 года по Valorant. По его информации, международные чемпионаты примут Южная Корея и Испания.

Итоговый турнир года, Valorant Champions 2027, должен состояться в американском регионе. Ранее Riot Games подтверждала, что чемпионат мира 2027 года примет одна из стран Америки, однако точный город и площадка пока не объявлены.

Для Испании это будет второй крупный ивент по дисциплине — в 2024 году в Мадриде прошёл Masters, победителем которого стала Sentinels. Южная Корея в том же году принимала итоговый Champions в Сеуле.

С 2027 года экосистема VCT перейдёт на формат открытых квалификаций. Это позволит любому коллективу отобраться на международные ивенты через серию региональных турниров.