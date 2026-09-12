Valve не отказалась от операций в CS 2, но адаптирует их под «Арсенал»

Американский блогер AustinCSGO посетил штаб-квартиру Valve и поделился подробностями общения с разработчиками Counter-Strike 2. По его словам, над проектом на постоянной основе работают более 30 человек, которые сами активно проводят время в игре.

В разговоре сотрудники Valve подтвердили, что знают о проблемах с античитом и работают над ними, считая текущий вектор развития правильным. Студия не планирует отказываться от выпуска операций, однако сейчас ищет способ интегрировать их с недавно введённой системой «Арсенал».

Разработчики также выразили обеспокоенность доминированием карт Mirage и Dust 2. По их мнению, графическое обновление Mirage только увеличит её популярность, что мешает разнообразию мап-пула. Упоминания Cobblestone в коде игры назвали не имеющими значения, а также отметили разочарование низкой востребованностью Cache.