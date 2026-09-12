15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve не отказалась от операций в CS 2, но адаптирует их под «Арсенал»

Valve не отказалась от операций в CS 2, но адаптирует их под «Арсенал»
Комментарии

Американский блогер AustinCSGO посетил штаб-квартиру Valve и поделился подробностями общения с разработчиками Counter-Strike 2. По его словам, над проектом на постоянной основе работают более 30 человек, которые сами активно проводят время в игре.

В разговоре сотрудники Valve подтвердили, что знают о проблемах с античитом и работают над ними, считая текущий вектор развития правильным. Студия не планирует отказываться от выпуска операций, однако сейчас ищет способ интегрировать их с недавно введённой системой «Арсенал».

Разработчики также выразили обеспокоенность доминированием карт Mirage и Dust 2. По их мнению, графическое обновление Mirage только увеличит её популярность, что мешает разнообразию мап-пула. Упоминания Cobblestone в коде игры назвали не имеющими значения, а также отметили разочарование низкой востребованностью Cache.

Материалы по теме
Фото
Valve через российских юристов добилась закрытия скинченджера для CS 2
Комментарии