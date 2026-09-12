В работу запущен сериал по боевику «На гребне волны» с Киану Ривзом

Американский телеканал AMC сообщил о начале работы над сериалом по культовому боевику «На гребне волны» с Киану Ривзом. Дата выхода предстоящего шоу пока неизвестна. Съёмки стартуют в начале 2027 года.

События проекта развернутся в том же мире, что и оригинальный фильм. Действие сериала будет происходить спустя более 30 лет после сюжета картины и расскажет о новой банде грабителей — их деятельность тесно связана с группой преступников, которая обворовывала банки в масках бывших президентов США.

В сериал «На гребне волны» войдёт восемь эпизодов. Авторами проекта выступят Кристофер С. Роджерс («Шугар») и Дэйв Калштейн («Морская полиция: Лос-Анджелес»). Об исполнителях главных ролей станет известно позже.