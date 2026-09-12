Джеймс Макэвой поддержал актёров, которые сыграют Людей Икс в киновселенной Marvel

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого актёра Джеймса Макэвоя («Сплит»). Он высказал свои слова поддержки артистам, которые сыграют Людей Икс в киновселенной Marvel.

Макэвой играл Чарльза Ксавьера в четырёх фильмах о команде мутантов, выходящих с 2011 года. На вопрос журналистов о предстоящем перезапуске он ответил, что студия Marvel сама способна продавать собственные проекты зрителям. Тем не менее он пожелал удачи Кристоферу Эбботту, который воплотит на экране Чарльза Ксавьера в будущих лентах, и остальным участникам команды.

У Marvel огромная рекламная машина, они могут продать собственный фильм. Но я просто желаю им всего наилучшего и успехов. Удачи, удачи, удачи!

Фильм «Люди Икс» выйдет в мировом прокате 5 мая 2028 года. Постановщиком стал Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Главные роли сыграют Кит Коннор (Циклоп), Инде Наварретти (Роуг), Сэди Синк (Джин Грей), Самара Уивинг (Эмма Фрост), Майя Бойд (Шторм) и Адам Драйвер (Мистер Синистер).