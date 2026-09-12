Оба игрока из России прошли в полуфинал чемпионата стран БРИКС по Tekken 8

В Москве завершился первый игровой день чемпионата стран БРИКС – 2026 по Tekken 8. По его итогам определились четыре полуфиналиста, которые завтра разыграют трофей и большую часть призового фонда в 1,5 млн рублей.

В четвёрку лучших пробились оба киберспортсмена из России. Чемпион страны Сергей Strog Платов наконец-то взял реванш у Жоулинь XCC Чена, выбив его из турнира на стадии 1/4 финала, — ранее китаец выиграл все три чемпионата стран БРИКС. HowFoolish также уверенно прошёл групповой этап, а потом победил Castel из Боливии.

Фото: ФКС России

Полуфиналы и финал турнира пройдут завтра, 13 сентября. Матчи примет комплекс VK Play Арена, вход для зрителей будет свободным.

Всего участие в турнире приняли 29 спортсменов из 18 стран мира.