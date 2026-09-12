«Нячанг — лютая помойка». Стример Nix поделился впечатлениями от отдыха во Вьетнаме

Стример Александр Nix Левин рассказал об отдыхе во Вьетнаме, куда отправился после завершения работы на The International 2026 по Dota 2.

Левин побывал на двух курортах — в Нячанге и Фукуоке. Первый оставил негативные впечатления, второй, напротив, выделился инфраструктурой и отсутствием толп туристов.

Нячанг — без обид для любителей этого города, но в моём понимании это лютая помойка: очень грязный город, очень шумный, очень эстетически некрасивый. А от Фукуока я ничего не ожидал, но здесь вообще нет людей. Я бы никогда не сказал, что это Азия, потому что здесь есть тротуары, здесь всё выглядит красиво. Я такого в Азии ещё нигде не видел.

На отдыхе Nix придерживается режима: ранний подъём, пробежки, плавание и чтение. Параллельно он работает над организацией поездки в Японию в ноябре.