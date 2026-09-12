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Рождественская комедия «Привет семье!» с Рэйчел Макадамс получит продолжение

Рождественская комедия «Привет семье!» с Рэйчел Макадамс получит продолжение
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Кинокомпания Searchlight анонсировала продолжение знаменитой комедии «Привет семье!» 2005 года. Съёмки сиквела планируют начать уже осенью.

Оригинальная картина рассказывала о семье Стоунов, которая собралась вместе на рождественские праздники. Сын Келли и Сибил по имени Эверетт приводит в дом невесту Мередит — молодую и успешную девушку. Внезапно члены семьи оказываются против брачного союза молодых героев.

Действие сиквела развернётся спустя 20 лет после смерти Сибил — её воплотила на экране актриса Дайан Китон («Крёстный отец»), которая умерла в декабре 2025 года. В продолжении семья вновь воссоединяется на Рождество и узнаёт, что Келли влюбился в другую женщину.

Главные роли вновь исполнят Рэйчел Макадамс («На помощь!»), Сара Джессика Паркер («Секс в большом городе»), Клэр Дэйнс («Родина»), Люк Уилсон («Поезд на Юму»), Дермот Малруни («Бесстыжие») и другие актёры. Режиссёром выступит Томас Безуча, автор оригинального фильма.

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