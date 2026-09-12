«Matthew вступает в конфликт с мафией». Astini — о борьбе с договорными матчами в Dota 2

Бразильский тренер Филипе Astini Рибейру высказался о проблеме договорных матчей в южноамериканской Dota 2 и поддержал перуанского игрока Фарита Matthew Пуэнте, который регулярно поднимает тему на своих стримах.

По словам Астини, Matthew ничего не получает за разоблачения и лишь рискует собственной безопасностью. Тренер также отметил, что читы стали новым инструментом в руках организаторов договорных матчей.

Matthew — человек с наибольшей репутацией в Южной Америке, без малейших сомнений. Он ничего не получает за то, что говорит про это. Он лишь подставляется, вступая в конфликт с мафией. Когда мои «теории заговора» превращаются в факты.

Тема договорных матчей в Южной Америке обострилась после скандала с PlayTime на Esports World Cup 2026, где мидер DarkMago и тренер Vintage были отстранены ESIC за подозрения в нарушении антикоррупционного кодекса.