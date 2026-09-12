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G2 обыграла BetBoom Team и вышла в финал FISSURE Playground 3 по CS 2

G2 обыграла BetBoom Team и вышла в финал FISSURE Playground 3 по CS 2
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G2 Esports победила BetBoom Team в полуфинале FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2 со счётом 2:1 — 7:13 на Mirage, 16:13 на Anubis и 13:7 на Ancient.

CS 2. FISSURE Playground #3 . 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 14:05 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 2
G2 Esports

Лучшим игроком серии стал Гай NertZ Илюц — 58 фрагов при 43 смертях и рейтинг 1,33. У BetBoom худший результат показал Даниил d1Ledez Кустов с K/D 36-46 и рейтингом 0,87.

Для G2 это первый финал за 371 день — в последний раз команда играла в решающем матче на BLAST Open London 2025.

В финале FISSURE Playground 3 европейский состав встретится с бразильской Legacy. Матч начнётся 13 сентября в 12:00 мск. BetBoom Team покидает турнир на 3-4-м месте. Призовой фонд FISSURE Playground 3 составляет $ 1 млн.

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