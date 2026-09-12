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Сериал Монстр, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона антологии «Монстр» про Лиззи Борден
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17 сентября состоится премьера четвёртого сезона антологии Райана Мёрфи «Монстр». Предстоящие эпизоды будут посвящены Лиззи Борден, которая жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

В четвёртый сезон войдёт восемь эпизодов — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода четвёртого сезона антологии «Монстр»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 сентября
2-я серия17 сентября
3-я серия17 сентября
4-я серия17 сентября
5-я серия17 сентября
6-я серия17 сентября
7-я серия17 сентября
8-я серия17 сентября
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