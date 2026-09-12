15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard возрождает Heroes of the Storm — новый герой выйдет в сентябре

Blizzard возрождает Heroes of the Storm — новый герой выйдет в сентябре
Комментарии

Компания Blizzard объявила о возрождении Heroes of the Storm — своей популярной MOBA-игры. Об этом разработчики сообщили на фестивале BlizzCon 2026.

Так, уже до конца сентября в экшен-стратегии появится новый герой — Ксал'атат. После этого поддержка MOBA продолжится: ожидаются новые герои, ивенты и другой контент, однако конкретных планов у студии пока нет.

Heroes of the Storm вышла в 2015 году и стала ответом Blizzard на сверхпопулярные в жанре Dota 2 и League of Legends с героями Warcraft, Starcraft и других франшиз компании. В 2022-м студия внезапно объявила о прекращении активной поддержки игры, однако спустя четыре года всё же вернулась к проекту.

Материалы по теме
Ваша первая игра: во что точно стоит сыграть, даже если никогда этого не делали
Ваша первая игра: во что точно стоит сыграть, даже если никогда этого не делали
Комментарии