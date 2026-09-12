Blizzard возрождает Heroes of the Storm — новый герой выйдет в сентябре

Компания Blizzard объявила о возрождении Heroes of the Storm — своей популярной MOBA-игры. Об этом разработчики сообщили на фестивале BlizzCon 2026.

Так, уже до конца сентября в экшен-стратегии появится новый герой — Ксал'атат. После этого поддержка MOBA продолжится: ожидаются новые герои, ивенты и другой контент, однако конкретных планов у студии пока нет.

Heroes of the Storm вышла в 2015 году и стала ответом Blizzard на сверхпопулярные в жанре Dota 2 и League of Legends с героями Warcraft, Starcraft и других франшиз компании. В 2022-м студия внезапно объявила о прекращении активной поддержки игры, однако спустя четыре года всё же вернулась к проекту.