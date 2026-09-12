Анонс шутера Starcraft от автора Far Cry — релиз в 2030 году

На фестивале BlizzCon компания Blizzard представила новую игру по Starcraft. Шутер по культовой франшизе под простым названием Starcraft выйдет в 2030 году — его полноценное производство началось совсем недавно.

Видео доступно на YouTube-канале Starcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Так, разработку новой части серии возглавляет Дэн Хэй, один из ведущих разработчиков серии Far Cry. Ожидается, что это будет шутер в открытом мире с узнаваемыми для вселенной элементами, других деталей игры пока нет.

Вот какой у игры синопсис:

Сыновья и дочери Доминиона ответили на зов, когда человечество нуждалось в них. Они отважно держали рубеж. Их жертва подарила нам ещё один шанс. Теперь пришел ваш черёд. Продолжите их подвиг. Любой ценой.

Последний на данный момент проект по Starcraft вышел в 2017 году — им стал ремастер первой части серии. До этого Blizzard также выпустила трилогию Starcraft 2: Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void.