Netflix выпустит мультсериал по вселенной Diablo от Blizzard
На фестивале BlizzCon компания Blizzard анонсировала новый анимационный проект. Студия совместно с онлайн-кинотеатром Netflix выпустит мультсериал по франшизе Diablo, у него пока нет даты выхода.
Анонс мультсериала по Diablo
Фото: Blizzard
Никаких деталей проекта пока нет — возможно, производство сериала началось совсем недавно. В Blizzard разве что отметили, что это только начало сотрудничества с Netflix, поэтому нас наверняка ждут и другие проекты по вселенным компании. Среди них могут быть, например, Warcraft, Overwatch, Starcraft, Hearthstone и другие спин-оффы.
Ранее на BlizzCon также представили новую часть серии Starcraft, однако её релиз придётся подождать.
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