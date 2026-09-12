«Олды устают от бессмысленных турниров». KingR — об уходе Collapse из Spirit в Dota 2

Аналитик Ринат KingR Абдуллин в интервью CyberMeta прокомментировал перерыв оффлейнера Team Spirit Магомеда Collapse Халилова и оценил перспективы команды без него.

По мнению Абдуллина, Халилов может не вернуться к соревнованиям в ближайшее время, а без него Spirit ослабнет на дистанции сезона.

Думаю, олды устают от бесконечных и бессмысленных турниров. Стать лучшим в истории, а дальше что? Может, в отпуске захочется вернуться, может, не захочется. Думаю, скорее, второе. Кто на тройке может заменить Collapse? Нету равноценных в любом случае. Ну а если по-серьёзному — Korb3n гений, найдёт опять какого-то чела из тир-5 стаков, который внезапно окажется невероятно крутым.

В начале сентября Халилов объявил, что ему необходим перерыв в несколько месяцев. Ранее оффлейнер уже брал паузы — осенью 2024-го и весной 2026-го. Кто заменит игрока в составе, пока неизвестно. Ближайший LAN-турнир для Spirit — PGL Wallachia Season 9, который пройдёт с 17 по 27 сентября в Румынии с призовым фондом $ 1 млн.