Blizzard анонсировала Diablo 5 — релиз в 2029 году

Компания Blizzard внезапно анонсировала Diablo 5 — новую часть культовой серии экшенов. Игра выйдет весной 2029 года, о чём разработчики сообщили на фестивале BlizzCon. Авторы также представили дебютный тизер продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

События Diablo 5 развернутся уже после финала предыдущих игр. Игроков ждёт новый концепт: им предстоит сражаться с опаснейшими существами в мире, который полностью уничтожен, где злодеи одержали победу.

Судя по всему, поддержка текущей Diablo 4 продолжится как раз до релиза будущей пятой части серии. Разработчики пообещали раскрыть первые детали в ближайшее время.