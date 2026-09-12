«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Universal, обойдя «Мир юрского периода»
По итогам почти двух месяцев проката сборы фильма «Одиссея» превысили отметку в $ 1,68 млрд. Эпическая картина Кристофера Нолана продолжает собирать кассу по всему миру.
Таким образом, лента стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal Pictures — предыдущий рекорд больше десяти лет удерживал «Мир юрского периода». В тройку также входит «Форсаж 7», который собрал $ 1,5 млрд.
Самые кассовые фильмы студии Universal Pictures
- «Одиссея» (2026) — $ 1,68 млрд.
- «Мир юрского периода» (2015) — $ 1,67 млрд.
- «Форсаж 7» (2015) — $ 1,51 млрд.
- «Братья Супер Марио в кино» (2023) — $ 1,36 млрд.
- «Мир юрского периода 2» (2018) — $ 1,30 млрд.
- «Форсаж 8» (2017) — $ 1,23 млрд.
- «Миньоны» (2015) — $ 1,16 млрд.
- «Парк юрского периода» (1993) — $ 1,06 млрд.
- «Гадкий я 3» (2017) — $ 1,03 млрд.
- «Супер Марио: Галактическое кино» (2026) — $ 1,01 млрд.
Тем временем аналитики предрекают, что финальные показатели «Одиссеи» могут превысить $ 2 млрд. В этом случае эпос Кристофера Нолана войдёт в топ-9 фильмов по сборам в истории кино.
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