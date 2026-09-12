«Одиссея» стала самым кассовым фильмом Universal, обойдя «Мир юрского периода»

По итогам почти двух месяцев проката сборы фильма «Одиссея» превысили отметку в $ 1,68 млрд. Эпическая картина Кристофера Нолана продолжает собирать кассу по всему миру.

Таким образом, лента стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal Pictures — предыдущий рекорд больше десяти лет удерживал «Мир юрского периода». В тройку также входит «Форсаж 7», который собрал $ 1,5 млрд.

Самые кассовые фильмы студии Universal Pictures

«Одиссея» (2026) — $ 1,68 млрд. «Мир юрского периода» (2015) — $ 1,67 млрд. «Форсаж 7» (2015) — $ 1,51 млрд. «Братья Супер Марио в кино» (2023) — $ 1,36 млрд. «Мир юрского периода 2» (2018) — $ 1,30 млрд. «Форсаж 8» (2017) — $ 1,23 млрд. «Миньоны» (2015) — $ 1,16 млрд. «Парк юрского периода» (1993) — $ 1,06 млрд. «Гадкий я 3» (2017) — $ 1,03 млрд. «Супер Марио: Галактическое кино» (2026) — $ 1,01 млрд.

Тем временем аналитики предрекают, что финальные показатели «Одиссеи» могут превысить $ 2 млрд. В этом случае эпос Кристофера Нолана войдёт в топ-9 фильмов по сборам в истории кино.