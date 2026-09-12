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Для ремастера Warcraft 3 вышел Forsaken Kingdom — первый аддон за 23 года

Для ремастера Warcraft 3 вышел Forsaken Kingdom — первый аддон за 23 года
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Компания Blizzard внезапно анонсировала Forsaken Kingdom — новое дополнение для культовой стратегии Warcraft 3. Аддон доступен прямо сейчас на ПК в Battle.net только для скандального ремастера Warcraft 3: Reforged.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

Так, в первом дополнении за 23 года геймеров ждёт несколько сюжетных кампаний, разворачивающихся во времена события оригинальных Warcraft 3 и The Frozen Throne. В него также войдёт пролог про Лордерон из финала кампании Альянса за Артаса.

Авторы обещают больше 30 часов контента, обновлённые модели персонажей, новых юнитов, улучшенный редактор сценариев и другой контент.

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