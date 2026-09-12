Анонс World of Warcraft: Forever — переиздания оригинальной WoW с новым контентом

Финальным анонсом фестиваля BlizzCon стала World of Warcraft: Forever — новое переиздание культовой MMORPG. Тестирование ролевой игры стартует 17 сентября, а релиз состоится 4 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

World of Warcraft: Forever — новая версия классической WoW, в которую вошёл контент, вырезанный из оригинальной игры 2004 года. Игроков ждут новые локации, раса, задания, персонажи и многое другое.

Окунитесь в мир World of Warcraft: Forever и откликнитесь на зов новых горизонтов. Присоединяйтесь к числу самых отважных искателей приключений Азерота.

События Forever аккуратно связали с финалом Warcraft 3: Forsaken Kingdom — нового аддона для культовой Warcraft 3.