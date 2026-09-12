«Нашу группу все признавали самой сложной»: интервью HowFoolish на чемпионате стран БРИКС

Игрок сборной России по Tekken 8 Руслан HowFoolish. Гулиев поделился своими впечатлениями после выхода в полуфинал чемпионата стран БРИКС – 2026 в Москве. «Чемпионат» пообщался с киберспортсменом по завершении первого игрового дня.

— Привет! Расскажи о первых впечатлениях после победы в четвертьфинале.

— Впечатления… Ещё адреналин в крови есть, прямо тяжело даже немножечко дышится ещё, ритм дыхания ещё немного сбит. Но выиграл более-менее уверенно. Во второй игре, конечно, смена персонажа меня… Сбила немного с толку, но я быстро смог оправиться и одержал победу.

— Как в целом можешь оценить свою игру в рамках первого игрового дня?

— Не могу сказать про другие группы, но нашу группу все признавали самой сложной. Я считаю, был достаточно сильный «мордобой», матчи были зрелищными — не было такого, чтобы всё в одну калитку. У многих были достаточно близкие серии.

— Это твой первый чемпионат БРИКС. Как ты готовился к турниру?

— У меня в сетке были, так скажем, демоны, которым я больше всего уделял внимание. Наигровке персонажей, в целом смотрел, как кто играет, смотрел записи матчей.

Условно, чемпион прошлых турниров XCC, который играет за Маршалла Ло. Я знаю, что я плохо против него играю, поэтому обращаюсь к друзьям, знакомым, знакомым знакомых, которые играют на этом персонаже — и уже непосредственно с ними обсуждаю, играю, пытаюсь как-то крутиться вокруг этого героя.

— Ожидал ли перед началом турнира, что удастся дойти до финального дня?

— Честно говоря, когда я увидел группы, были сомнения. Не то чтобы сомнения… но было видно, что будет очень непросто. Но если подумать, это в то же время даёт лёгкость: ты не боишься проиграть. Если даже проиграешь, ты знаешь, что это сильные игроки.

В целом перед играми не было особого стресса. Это не первый турнир — уже был чемпионат и Кубок России, так что я был уверен в своих силах. Даже если что-то пойдёт не так, это игра и впереди ещё будут турниры. Была небольшая аура неизвестности, потому что не всех соперников я знал и не было возможности посмотреть повторы. Но, как я уже сказал, был уверен в своих силах — и всё получилось.

— Есть ли уже какой-то план по подготовке к завтрашнему дню?

— Сейчас конкретно я не могу сказать, потому что я только что закончил играть и хочется немного прийти в себя. Но в общем, конечно, подготовка не меняется, она всегда плюс-минус одинакова. Смотришь, кто против тебя играет, пытаешься понять, как он действует. Если плохо играешь против его персонажа, пытаешься найти способы его победить.

— Ну, знаешь, кто-то весь вечер и всю ночь может провести за игрой, а кто-то больше хочет отвлечься, прогуляться и так далее.

— Когда играешь уже не первый и не второй год, ты уже не изучишь механически чего-то, чего ещё не знаешь. Это больше работает на ментальное состояние: нервничаешь перед соперником. перед игрой, переживаешь, что на тебя смотрят и ставки высоки. И, наверное, лично для меня основная борьба — чтобы такие мысли не мешали мне играть так, как я могу.