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«Рано или поздно я должен был выиграть»: Strog — о победе над XCC на чемпионате БРИКС

«Рано или поздно я должен был выиграть»: Strog — о победе над XCC на чемпионате БРИКС
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Российский киберспортсмен Сергей Strog Платов рассказал о первых эмоциях после победы над Жоулинь XCC Ченом в четвертьфинале Чемпионата стран БРИКС — 2026 по Tekken 8.

В интервью «Чемпионату» лидер нашей сборной отметил, что не испытывает каких-то особо ярких чувств, так как ожидал, что сможет победить XCC. Ранее игрок из Китая побеждал Строга на всех трёх чемпионатах БРИКС и становился чемпионом.

Не могу сказать, что испытываю какую-то эйфорию. Я знаю, что мог побеждать XCC и до этого, поэтому для меня результат сюрпризом не стал. Все матчи, которые у нас были до этого, были близкими — кроме одного раза, когда я играл не на своём основном персонаже. Там меня XCC закрыл 4:1, до этого было 4:3, 4:3 в его пользу, всё очень близко. Я просто понимал, что так не может продолжаться вечно, рано или поздно я должен выиграть — и это случилось.

В качестве основных причин Платов выделил подходящую мету и собственный рост как игрока.

Наверное, самое главное — когда я садился играть, то у меня абсолютно не было какого-то давления и напряжения. Думаю, это сыграло свою роль.

Сергей также признал, что выглядит фаворитом перед стартом полуфинальных матчей.

В этот раз — для моего персонажа выходили неплохие патчи, плюс ментально, как мне кажется, я очень сильно вырос за последние пару лет как игрок. Наверное, это стало причиной победы. Как и практика с друзьями: наигрыш, какие-то постоянные обсуждения игры и так далее — это всё даёт свои плоды.

В полуфинал чемпионата стран БРИКС – 2026 вышли оба представителя России. Завтра, 13 сентября, они сыграют решающие матчи за титул, посмотреть их можно будет на VK Play Арена (вход свободный).

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