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Съёмки второго сезона сериала «Бухта вдов» от Apple стартуют весной 2027 года

Съёмки второго сезона сериала «Бухта вдов» от Apple стартуют весной 2027 года
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Издание ScreenRant взяло интервью у звезды сериала «Бухта вдов» Кейт О’Флинн. Она раскрыла дату начала съёмок второго сезона хоррор-шоу от Apple.

По словам актрисы, производство продолжения должно стартовать в марте 2027 года. О’Флинн отметила, что точной даты начала съёмок она не знает, но команда планирует приступить к созданию второго сезона в начале весны. Таким образом, съёмочный процесс продолжения начнётся спустя примерно 10 месяцев после финала первого сезона.

Сериал «Бухта вдов» стартовал в апреле 2026 года. Проект рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами. Шоу получило высокие оценки от зрителей и критиков за мистическую атмосферу и необычный сюжет в духе серии игр Silent Hill и произведений Стивена Кинга.

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