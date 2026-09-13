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Diablo 4 не получит крупных дополнений — авторы продолжат выпускать новые сезоны

Diablo 4 не получит крупных дополнений — авторы продолжат выпускать новые сезоны
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На фестивале BlizzCon компания Blizzard анонсировала Diablo 5 — продолжение культовой серии экшенов. После этого разработчики рассказали, как будут поддерживать четвёртую часть до выхода пятой.

По словам авторов, для Diablo 4 продолжат выпускать новые сезоны, однако крупных дополнений она не получит. В компании уверены, что основная история игры уже завершилась, а предыдущие два расширения стали большим финалом в отношениях Мефисто и Лилит — теперь разработчики будут сконцентрированы на создании пятой части. Кроме того, в первой половине 2027 года для экшена выпустят новый класс — Амазонку.

Релиз Diablo 5 состоится весной 2029 года. События игры развернутся уже после финала предыдущих игр. Пользователей ждёт новый концепт: им предстоит сражаться с опаснейшими существами в мире, который полностью уничтожен, где злодеи одержали победу.

О пятой части Diablo:
Видео
Blizzard анонсировала Diablo 5 — релиз в 2029 году
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