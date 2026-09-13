«Аттракцион в парке развлечений»: Зак Снайдер — о фильмах киновселенной Marvel

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра фильмов «Лига справедливости» и «Хранители» Зака Снайдера. Он рассказал о своём подходе к съёмкам экранизаций комиксов.

По словам постановщика, авторы проектов из киновселенной Marvel снимают «аттракционы в парке развлечений». Снайдеру такой подход не близок — он предпочитал изучать мифологию супергероев в своих картинах. При этом режиссёр отметил, что подобное отношение к кинокомиксам делает его ленты не такими весёлыми, как у Marvel. Однако иначе он снимать фильмы не мог.

Marvel — это как аттракцион в парке развлечений, верно? Подъёмы, спуски, неспешная езда, а потом ещё один спуск. В конце ты думаешь: «Вау, это было безумие, это было потрясающе». Меня это совсем не интересовало. И знаете, может быть, это была ошибка. Но я так не думаю. Я не могу этого делать. Я бы предпочёл просто поговорить об их мифологии. И, возможно, это не так весело.

Зак Снайдер снимал фильмы для киновселенной DC с 2011 по 2017 год. Сейчас он не занимается адаптациями комиксов, и после ухода из франшизы выпустил зомби-экшен «Армия мертвецов» и научно-фантастическую дилогию «Мятежная луна». Сейчас к выходу готовится новый проект постановщика — триллер «Последняя фотография».