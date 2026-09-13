«Не могу достать билеты в кино»: Дэвид Харбор — о фильме «Человек-паук: Новый день»

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у актёра Дэвида Харбора («Громовержцы*»). Он рассказал, что до сих пор не смог посмотреть фильм «Человек-паук: Новый день».

Артиста спросили, как он оценивает работу его коллеги по сериалу «Очень странные дела» Сэди Синк в новом супергеройском проекте. Харбор ответил, что он пытался сходить на «Новый день» в кино, но не мог достать билеты — их слишком быстро раскупают. При этом актёр отметил, что рад участию Сэди Синк в киновселенной Marvel, назвав её потрясающей.

Я не могу достать билеты. Я ещё не смотрел «Новый день». Я пытался сходить, но билетов не достать. Все идут на этот фильм. Я был в одном городке, пришёл туда — всё распродано. Так что я пока не видел. Но я очень рад, что Сэди Синк там играет. Слушайте, она великолепна во всём. Я видел её на Бродвее. Она потрясающая актриса, так что я уверен, что она отлично справилась.

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Действие ленты разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Картина собрала по всему миру более $ 2,4 млрд, войдя в топ-3 самых кассовых фильмов в истории.