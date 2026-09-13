Расписание выхода сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

23 сентября стартует комедийный сериал «Братья». Сюжет шоу расскажет о знаменитых актёрах Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоне, которые играют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 9 ноября.

Расписание выхода сериала «Братья»