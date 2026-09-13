Расписание выхода сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном
23 сентября стартует комедийный сериал «Братья». Сюжет шоу расскажет о знаменитых актёрах Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоне, которые играют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 9 ноября.
Расписание выхода сериала «Братья»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 сентября
|2-я серия
|23 сентября
|3-я серия
|30 сентября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|14 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|28 октября
|8-я серия
|4 ноября
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