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Сериал Братья, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном
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23 сентября стартует комедийный сериал «Братья». Сюжет шоу расскажет о знаменитых актёрах Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоне, которые играют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительной серии состоится 9 ноября.

Расписание выхода сериала «Братья»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 сентября
2-я серия23 сентября
3-я серия30 сентября
4-я серия7 октября
5-я серия14 октября
6-я серия21 октября
7-я серия28 октября
8-я серия4 ноября
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