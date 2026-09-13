13 сентября сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» достигли 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого показателя лента добилась на шестую неделю проката — премьера состоялась 6 августа. Картина занимает четвёртое место в российских чартах, уступая проектам «Хитрый койот», «Сумерки» и «Лунтик. Обратная сторона луны».

Фото: ЕАИС

Таким образом, «Колобок» стал уже восьмым фильмом, который собрал более 1 млрд в России в 2026 году. Ранее подобного результата достигли «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная», «Майкл» и «Холоп 3».

«Последний богатырь. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В картине показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

Лента столкнулась со скандалом ещё до выхода: ради «Колобка» российские кинотеатры отложили неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день», который вышел в стране 20 августа. По данным СМИ, после этого постановщику ленты и исполнителю главной роли угрожали неизвестные в соцсетях — в отношении пользователей даже возбудили уголовное дело.