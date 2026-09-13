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Съёмки четвёртого, финального сезона «Дома дракона» стартуют весной 2027 года

Съёмки четвёртого, финального сезона «Дома дракона» стартуют весной 2027 года
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Издание Screen Rant взяло интервью у звезды сериала «Дом дракона» Оливии Кук. Она раскрыла дату начала съёмок четвёртого, финального сезона шоу по «Игре престолов».

По словам артистки, полноценное производство заключительных эпизодов проекта стартует весной 2027 года. Кук отметила, что в скором времени прочувствует горькие эмоции от окончания работы над сериалом.

Мы начнём съёмки следующей весной, но я точной даты не знаю. Уверена, это займёт у меня целую вечность. Знаете, я англичанка. Мои эмоции очень глубокие. Через год я наконец-то почувствую горечь от окончания этого сериала.

Премьера четвёртого сезона «Дома дракона» состоится летом 2028 года. Предстоящие серии станут большим финалом для всего сериала. Ранее шоураннер проекта Райан Кондал рассказал, что четвёртый сезон станет самым масштабным за всю историю шоу.

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