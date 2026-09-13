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Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»

Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»
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Издание DiscussingFilm сообщило, что Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила $ 15,48 млрд.

Ранее Холланд занимал третье место в топе самых кассовых актёров, но теперь смог обогнать Скарлетт Йоханссон ($ 15,4 млрд) и Зои Салдану ($ 15,47 млрд). Такого результата он добился в том числе благодаря успеху фильмов «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» — общая сумма сборов картин превысила $ 4 млрд. Том Холланд также остаётся самым молодым артистом, ленты с которым достигли подобного показателя.

Самые кассовые актёры в истории кино

  1. Том Холланд — $ 15,48 млрд.
  2. Зои Салдана — $ 15,47 млрд.
  3. Скарлетт Йоханссон — $ 15,40 млрд.
  4. Крис Пратт — $ 15,1 млрд.
  5. Сэмюэл Л. Джексон — $ 14,6 млрд.
  6. Роберт Дауни-младший — $ 14,3 млрд.
  7. Том Круз — $ 13,3 млрд.
  8. Крис Хемсворт — $ 12,1 млрд.
  9. Вин Дизель — $ 12 млрд.
  10. Крис Эванс — $ 11,4 млрд.
О фильме «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом:
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