Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»
Издание DiscussingFilm сообщило, что Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила $ 15,48 млрд.
Ранее Холланд занимал третье место в топе самых кассовых актёров, но теперь смог обогнать Скарлетт Йоханссон ($ 15,4 млрд) и Зои Салдану ($ 15,47 млрд). Такого результата он добился в том числе благодаря успеху фильмов «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» — общая сумма сборов картин превысила $ 4 млрд. Том Холланд также остаётся самым молодым артистом, ленты с которым достигли подобного показателя.
Самые кассовые актёры в истории кино
- Том Холланд — $ 15,48 млрд.
- Зои Салдана — $ 15,47 млрд.
- Скарлетт Йоханссон — $ 15,40 млрд.
- Крис Пратт — $ 15,1 млрд.
- Сэмюэл Л. Джексон — $ 14,6 млрд.
- Роберт Дауни-младший — $ 14,3 млрд.
- Том Круз — $ 13,3 млрд.
- Крис Хемсворт — $ 12,1 млрд.
- Вин Дизель — $ 12 млрд.
- Крис Эванс — $ 11,4 млрд.
О фильме «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом:
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