Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории благодаря «Человеку-пауку» и «Одиссее»

Издание DiscussingFilm сообщило, что Том Холланд стал самым кассовым актёром в истории кино. Общая сумма сборов фильмов с участием артиста превысила $ 15,48 млрд.

Ранее Холланд занимал третье место в топе самых кассовых актёров, но теперь смог обогнать Скарлетт Йоханссон ($ 15,4 млрд) и Зои Салдану ($ 15,47 млрд). Такого результата он добился в том числе благодаря успеху фильмов «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» — общая сумма сборов картин превысила $ 4 млрд. Том Холланд также остаётся самым молодым артистом, ленты с которым достигли подобного показателя.

Самые кассовые актёры в истории кино