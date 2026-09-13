Blizzard объяснила, почему новые Diablo и StarCraft анонсировали задолго до релиза

На фестивале BlizzCon компания Blizzard анонсировала две крупные игры - Diablo 5 и Starcraft. Пятая часть фэнтезийного экшена выйдет весной 2029 года, а релиз шутера по научно-фантастической вселенной состоится в 2030 году.

После мероприятия издание Bloomberg взяло интервью у главы Blizzard Джоанны Фэрис. Она раccказала, что разработчики анонсировали большие проекты задолго до релиза из-за уверенности в сроках выхода. Руководитель отметила, что авторы трудятся над предстоящими играми в поте лица, чтобы они стали успешными.

Мы — компания Blizzard, которая выпустит эти большие игры вовремя, как и обещали. Все силы будут брошены на то, чтобы обеспечить успех этих проектов.

События Diablo 5 развернутся после финала предыдущих игр. Пользователей ждёт новый концепт: им предстоит сражаться с опаснейшими существами в мире, который полностью уничтожен, где злодеи одержали победу.

Starcraft станет шутером в открытом мире и первой частью франшизы с 2017 года, когда вышел ремастер первой игры серии. Создание проекта возглавляет Дэн Хэй, один из ведущих разработчиков серии Far Cry.