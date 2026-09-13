Legacy разгромила G2 и выиграла FISSURE Playground 3 по CS 2

Бразильская Legacy победила G2 Esports в финале FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2 со счётом 3:0 — 13:9 на Ancient, 13:10 на Mirage и 13:4 на Dust2. Турнир прошёл в Сучжоу с призовым фондом $ 1 млн.

MVP турнира стал Бруно latto Ребелатто, который провёл доминирующий финал — 69 фрагов при 34 смертях и рейтинг 1,67. У G2 лишь Гай NertZ Илуз закончил серию с положительным рейтингом (1,23), остальные игроки не превысили отметку 1,01.

Для Legacy это первый крупный трофей в сезоне. По ходу турнира бразильцы не проиграли ни одной серии, обыграв в полуфинале MIBR со счётом 2:1. G2 заработала $ 160 тыс. за второе место — для команды это был первый финал за более чем год.