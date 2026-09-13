«Я не заканчиваю карьеру». Gpk и boolk ушли в инактив из BetBoom Team по Dota 2

BetBoom Team объявила об уходе в инактив сразу двух участников состава по Dota 2 — мидера Данила gpk Скутина и тренера Анатолия boolk Иванова. Оба планируют вернуться через несколько месяцев.

Скутин сообщил, что перерыв продлится ориентировочно до конца года. По его словам, причина — усталость после двух длительных сезонов.

Немного устал морально и физически. По планам — пофиксить здоровье, пройти пару чекапов и уже вернуться с новыми силами в компетитив-Доту. Я не заканчиваю карьеру! Не дождётесь.

Иванов также пропустит начало сезона из-за семейных обстоятельств, но продолжит частично работать с командой в онлайн-формате. Тренер уже уходил в инактив в сентябре прошлого года.

По слухам, на позиции мидера gpk заменит Виталий Save Мельник. За время выступления в составе Скутин выиграл BLAST Slam 1, PGL Wallachia 5 и 8, а также дважды занял четвёртое место на The International.