Сергей Strog Платов выиграл чемпионат БРИКС по Tekken — Россия победила впервые за 4 года

Российский киберспортсмен Сергей Strog Платов стал победителем Чемпионата стран БРИКС – 2026 по Tekken 8 в Москве.

В финале Строг одержал уверенную победу над другим игроком из России — матч с Русланом HowFoolish. Гулиевым завершился со счётом 4:0. Третье место занял вьетнамец Kirakira, переиграв Arsalan из Индии.

Это первый российский финал и первая победа в рамках ежегодной серии соревнований. До этого все три раза чемпионат стран БРИКС выигрывал Жоулинь XCC Чена из Китая — в этот раз он вылетел в четвертьфинале, уступив Строгу (2:4).

В четвёртом чемпионате БРИКС по Tekken 8 приняли участие 29 киберспортсменов из 18 стран мира. Призовой фонд составил 1,5 млн рублей.