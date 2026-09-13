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Сериал Гангстерленд, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона «Гангстерленда» с Томом Харди
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18 сентября стартует второй сезон сериала «Гангстерленд». Криминальная картина рассказывает о двух преступных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли исполнили Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»). Одним из создателей ленты выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительной серии состоится 20 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Гангстерленд»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 сентября
2-я серия25 сентября
3-я серия2 октября
4-я серия9 октября
5-я серия16 октября
6-я серия23 октября
7-я серия30 октября
8-я серия6 ноября
9-я серия13 ноября
10-я серия20 ноября
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