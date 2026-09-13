Расписание выхода второго сезона «Гангстерленда» с Томом Харди

18 сентября стартует второй сезон сериала «Гангстерленд». Криминальная картина рассказывает о двух преступных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли исполнили Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»). Одним из создателей ленты выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).

Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительной серии состоится 20 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Гангстерленд»