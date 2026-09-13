Расписание выхода второго сезона «Гангстерленда» с Томом Харди
18 сентября стартует второй сезон сериала «Гангстерленд». Криминальная картина рассказывает о двух преступных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Главные роли исполнили Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»). Одним из создателей ленты выступает знаменитый режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»).
Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительной серии состоится 20 ноября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Гангстерленд»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 сентября
|2-я серия
|25 сентября
|3-я серия
|2 октября
|4-я серия
|9 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|23 октября
|7-я серия
|30 октября
|8-я серия
|6 ноября
|9-я серия
|13 ноября
|10-я серия
|20 ноября
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