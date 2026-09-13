«Душевная история создания классики». Первые критики хвалят фильм «Рокки — это я»

На кинофестивале в Торонто состоялся показ фильма «Рокки — это я» — картины о создании культовой спортивной драмы «Рокки» Сильвестра Сталлоне. Первые критики уже посмотрели ленту и опубликовали свои рецензии.

Картину хвалят за показ трогательной истории создания классического фильма. Обозреватели отмечают, что авторам удалось передать душевность и суровость оригинального проекта, предлагая зрителям пройти тяжёлый путь Сильвестра Сталлоне. При этом некоторые ругают «Рокки — это я» за слишком банальную демонстрацию пути знаменитого актёра, которая больше напоминает пародию, а не биографический фильм.

Что пишут критики про фильм «Рокки — это я»:

«Рокки — это я» самым убедительным образом передаёт проникновенный, полюбившийся публике триумф классического фильма 1976 года. Это, безусловно, один из лучших фильмов года на сегодняшний день и уже вошёл в число лучших картин о кинопроизводстве всех времен.

Фильм «Рокки — это я» просто потрясающий. Он не уступает оригинальной картине по душевности и суровости, а исполнитель главной роли настолько хорош, что кажется, будто мы видим самого Сталлоне из прошлого.

Картина так и не достигает той грандиозности, которая двигала сюжетом оригинального фильма, но в нём достаточно душевности и смешных моментов, чтобы его стоило посмотреть.

Этот незамысловатый, рассчитанный на массового зрителя фильм, представляющий собой ходячую пародию. Он черпает лучшие идеи из «Рокки», воссоздавая запоминающиеся сцены, но лишён гуманизма из оригинальной ленты.

Фильм «Рокки — это я» никак не связан с тем, кем был Сталлоне или кем он стал в результате создания образа Рокки. Ему всё равно, почему Рокки стал таким, какой он есть, важно лишь то, чтобы мы вспомнили, кто был автором классики.

«Рокки — это я» официально выйдет в российском прокате 26 ноября. Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра. Самого Сталлоне в фильме сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца».