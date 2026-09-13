Милые фото со съёмок сериала «Скуби-Ду» от Netflix — выход в 2027 году

Стриминговый сервис Netflix представил милые фото со съёмок сериала «Скуби-Ду». На них показаны исполнители главных ролей в предстоящем шоу, включая щенка Скуби. Авторы также сообщили, что съёмки проекта официально завершены.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал выступит адаптацией оригинальной истории знаменитых персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд фантастические происшествия.

Сериал «Скуби-Ду» выйдет в 2027 году. Дафну в шоу исполнит Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.