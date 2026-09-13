Трейлер спортивной драмы Mr. Irrelevant со звездой «Супермена» — выход 25 декабря

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма Mr. Irrelevant («Мистер Неважный»). Спортивная драма выйдет в мировом прокате 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Картина основана на реальной истории звезды американского футбола Джона Таггла. Лента расскажет, как спортсмен получил шутливый титул «Мистер Неважный» из-за того, что он стал последним игроком, которого выбрали в заключительном раунде драфта НФЛ в 1983 году.

Главную роль сыграл звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет. В фильме также снялись Майкл Шеннон («Человек из стали»), Изабель Мэй («Детство Шелдона»), Дэвид Крамхолц («Оппенгеймер») и другие актёры. Режиссёром выступил Джонатан Левин («Жизнь прекрасна»).