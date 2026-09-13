В Valorant появится новая автоматическая винтовка с двукратным прицелом

В Valorant скоро появится новое оружие под названием Warden. Это будет автоматическая винтовка с интегрированным двукратным оптическим прицелом.

Стоимость Warden составит 2900 кредитов. У винтовки магазин на 18 патронов с общим боезапасом в 90 единиц. Скорострельность оружия — 6,55 выстрела в секунду, время перезарядки занимает 2,5 секунды, а показатель пробиваемости оценивается как средний. По характеристикам Warden займёт нишу между Bulldog и основными винтовками Vandal и Phantom.

Warden Фото: Valorant Info

Ожидается, что Warden добавят в игру после завершения турнира Champions 2026, который пройдёт в Шанхае. Выход может состояться в конце октября или начале ноября вместе со стартом нового акта. По слухам, первым набором скинов для винтовки станет коллекция «Галлерия 2.0».