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Сериал Хрустальное озеро, 1 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер хоррор-сериала «Хрустальное озеро» — приквел «Пятницы 13-е» выйдет 15 октября
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Компания Sky TV представила трейлер сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница 13-е» выйдет 15 октября на стриминговом сервисе Peacock. В этот день состоится премьера всех восьми эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Peacock.

Главным героем шоу выступит Памела Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

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