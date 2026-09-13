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Второй мэйджор по CS 2 в 2027 году пройдёт в Китае

Второй мэйджор по CS 2 в 2027 году пройдёт в Китае
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Компания Perfect World объявила о проведении второго мэйджора по Counter-Strike 2 в сезоне 2027 года. Турнир пройдёт в Китае, старт назначен на 22 ноября.

Это будет второй китайский мэйджор в истории дисциплины. Первым стал Perfect World Shanghai Major 2024, на котором победила Team Spirit, обыграв FaZe Clan в финале со счётом 2:1.

Календарь мэйджоров на ближайший год:

  • PGL Major Singapore 2026 — 25 ноября – 13 декабря;
  • FiRe Major Buenos Aires 2027 — 31 мая – 20 июня;
  • Perfect World Major 2027 — 22 ноября – 12 декабря.

Аргентинский мэйджор станет первым в истории страны и вторым в Южной Америке после IEM Rio Major 2022. Призовой фонд, арена и формат отбора на китайский турнир пока не объявлены.

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