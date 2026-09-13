Определились все 16 участников PGL Masters Bucharest 2026 по CS 2

Завершились последние региональные квалификации к PGL Masters Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Полный список из 16 команд турнира подтверждён.
12 коллективов получили прямые приглашения на основе июльского рейтинга VRS: Team Spirit, Team Vitality, Natus Vincere, FURIA, MOUZ, Legacy, Aurora Gaming, G2 Esports, BetBoom Team, FUT Esports, 9z Team и The MongolZ. Ещё четыре места разыграли в региональных отборах — их заняли Nemiga Gaming (Европа), Team Liquid (Северная Америка), DENDELE (Южная Америка) и TYLOO (Китай).
Турнир пройдёт с 24 по 31 октября в Бухаресте с призовым фондом $ 1,25 млн. Победитель заберёт $ 400 тыс. PGL Masters Bucharest станет одним из последних крупных ивентов перед ноябрьским срезом VRS, по итогам которого будут определены участники PGL Major Singapore 2026.