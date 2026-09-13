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«Человек-паук: Новый день» собрал $ 935 млн в США — фильм близится к рекорду

«Человек-паук: Новый день» собрал $ 935 млн в США — фильм близится к рекорду
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По итогам седьмых выходных сборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $ 935 млн в США. Супергеройская лента опустилась на вторую строчку в местных чартах, уступив комедии «Практическая магия 2».

Картине осталось совсем немного, чтобы стать самым кассовым фильмом в истории США — сейчас первое место занимают «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 936 млн). По данным аналитиков, «Новый день» достигнет этого рекорда уже 14 сентября. По всему миру сборы ленты превысили $ 2,4 млрд. Таким образом, проект продолжает оставаться на третьем месте среди самых кассовых фильмов в мировом прокате — впереди только «Мстители: Финал» ($ 2,79 млрд) и «Аватар» ($ 2,92 млрд).

События фильма «Человек-паук: Новый день» разворачиваются спустя четыре года после «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Каким получился «Новый день»:
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