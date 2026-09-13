«Наша цель чтобы Valorant стал аналогом CS». Глава Vitality — о планах клуба на Valorant

Генеральный директор Team Vitality Фабьен Neo Девид в интервью Sheep Esports рассказал о планах организации в Valorant перед Champions 2026 в Шанхае.

По словам Neo, долгосрочная цель Vitality — вывести состав по Valorant на уровень узнаваемости команды по Counter-Strike 2. Также он подтвердил намерение клуба войти в женскую лигу Game Changers.

Наша цель — чтобы Valorant стал аналогом CS. На это уходят годы, но и CS тоже потребовались годы. Почти шесть лет, прежде чем у нас появилась команда, способная выиграть мэйджор. Мы верим, что не так уж далеко от того, чтобы выйти на передний план сцены. Если войдём в новую фазу партнёрства в следующем году, Vitality будет в Game Changers.

Отдельно CEO выделил дебютанта Штефана Sayonara Мытку, назвав его ключевой фигурой проекта. Neo считает, что у игрока есть потенциал стать лучшим на своей позиции. Ярлык «суперкоманды» глава Vitality отверг — по его словам, состав собирали под конкретные роли и требования к лидерству.

Vitality квалифицировалась на Champions 2026 через Championship Points как четвёртая команда EMEA. Первый матч турнира — против Global Esports 26 сентября в Шанхае.