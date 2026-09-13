«Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок стартовала с провальных $ 46 млн

По итогам первых выходных сборы фильма «Практическая магия 2» составили $ 30 млн в США. Продолжение знаменитой комедии с Сандрой Буллок и Николь Кидман в главных ролях заняло первую строчку в местных чартах, обогнав ленту «Человек-паук: Новый день».

В мировом прокате картина собрала $ 46 млн. Для проекта, бюджет которого составил $ 75 млн, такой старт стал провальным. Примечательно, что первая часть «Практической магии» также не стала успешной в прокате — она собрала скромные $ 94 млн при схожих затратах на производство. Однако со временем лента стала популярна среди зрителей. Теперь у сиквела остаётся всё меньше шансов окупиться — для этого ему необходимо собрать около $ 250 млн.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. Критики низко оценили картину, но зрители приняли её тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 39% свежести от обозревателей и 92% от пользователей. Лента неофициально выйдет в России 17 сентября.