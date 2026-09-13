«С ним слишком тяжело работать». SVG рассказал, что PARIVISION могла кикнуть Satanic

Комментатор Авери SVG Сильверман рассказал о внутренних проблемах в составе PARIVISION по Dota 2, связанных с керри-игроком Аланом Satanic Галлямовым.

По словам Сильвермана, в какой-то момент команда была близка к кику Галлямова из-за сложностей в коммуникации.

Проблемы в этом составе определённо были — особенно вокруг Satanic. Он очень молод и очень самоуверен, как и многие юные успешные игроки в Доту. По достаточно надёжной информации, которой я располагаю, в какой-то момент они были очень близки к тому, чтобы его кикнуть. Потому что с ним слишком тяжело работать.

Галлямов выступает за PARIVISION с января 2025 года. За это время команда выиграла Esports World Cup, два сезона DreamLeague и заняла второе место на The International 2026.