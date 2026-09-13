15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«С ним слишком тяжело работать». SVG рассказал, что PARIVISION могла кикнуть Satanic

«С ним слишком тяжело работать». SVG рассказал, что PARIVISION могла кикнуть Satanic
Комментарии

Комментатор Авери SVG Сильверман рассказал о внутренних проблемах в составе PARIVISION по Dota 2, связанных с керри-игроком Аланом Satanic Галлямовым.

По словам Сильвермана, в какой-то момент команда была близка к кику Галлямова из-за сложностей в коммуникации.

Проблемы в этом составе определённо были — особенно вокруг Satanic. Он очень молод и очень самоуверен, как и многие юные успешные игроки в Доту. По достаточно надёжной информации, которой я располагаю, в какой-то момент они были очень близки к тому, чтобы его кикнуть. Потому что с ним слишком тяжело работать.

Галлямов выступает за PARIVISION с января 2025 года. За это время команда выиграла Esports World Cup, два сезона DreamLeague и заняла второе место на The International 2026.

Материалы по теме
ESL сократил призовой фонд турниров по Dota 2 в два раза — ранее сумму уменьшил BLAST
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android