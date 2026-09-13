Завершились съёмки второго сезона «Сёгуна» с Хироюки Санадой

Создатель сериала «Сёгун» Джастин Маркс объявил о завершении съёмок второго сезона. Об этом шоураннер рассказал в соцсетях, сопроводив фотографией с площадки.

Маркс отметил, что на производство ушло около 200 дней — съёмки стартовали ещё в начале февраля в Ванкувере, Канада. Даты выхода у второго сезона пока нет.

Сцена снова пуста. Съёмки второго сезона «Сёгуна» завершены. Около 200 дней татами, паланкинов и изысканной лакированной посуды позади. Подождите некоторое время и увидите, что ждёт вас дальше…

Фото: Соцсети Джастина Маркса

Второй сезон «Сёгуна» продолжит историю английского штурмана Джона Блэкторна, который попадает в Японию в разгар междоусобных войн в самом начале XVII века. Авторы расскажут оригинальную историю — в первом сезоне сценаристы полностью экранизировали роман Джеймса Клавелла. К главным ролям вернутся Хироюки Санада (Ёси Торанага) и Космо Джарвис (Джон Блэкторн).

Первый сезон «Сёгуна» вышел в начале 2024 года и стал феноменом для телеканала FX. Шоу получило сразу 18 престижных наград «Эмми», включая статуэтку за лучший драматический сериал и лучших актёров.